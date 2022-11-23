Миру грозит дефицит дизтоплива, цены выросли примерно на 50% — Bloomberg

Цены на дизельное топливо выросли примерно на 50% на фоне сокращения запасов и напряженного экспортного рынка.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в ближайшие месяцы почти каждый регион планеты может столкнуться с дефицитом дизельного топлива (ДТ). Перебои с поставками дизельного топлива почти на всех мировых энергетических рынках усилили инфляцию и затормозили экономический рост.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам Марка Финли, научного сотрудника по вопросам энергетики Института государственной политики Бейкера Университета Райса (Хьюстон, штат Техас), только в США рост стоимости дизельного топлива нанесет экономике удар на 100 миллиардов долларов.

Как пишет издание, запасы дизельного топлива и мазута в США достигли самого низкого уровня для этого времени года за последние 40 лет. Северо-Западная Европа сталкивается с низким уровнем запасов – прогнозируется, что они достигнут минимума уже в этом месяце, а затем упадут еще больше до марта, вскоре после того, как начнут действовать санкции, которые отрежут регион от российских поставок морем.

Спотовые цены на ДТ в Нью-Йорке, являющиеся ключевым ориентиром для глобального рынка, за последний год выросли на 50%.

Как говорится в материале, на рост дефицита повлияли также ограниченные поставки сырой нефти; последствия пандемии коронавируса, вынудившие закрыть наименее прибыльные мощности по переработке нефти в ДТ; забастовки на НПЗ в Европе, ожидание введения эмбарго на российские нефтепродукты, а также бэквордация – ситуация на рынке, когда цены на товары со срочной поставкой (спотовые цены) оказываются выше долгосрочных цен (фьючерсов). Она провоцирует участников рынка к немедленной перепродаже товара, а не накоплению ресурсов.

"Ситуация может стать гораздо более драматичной, если Евросоюз откажется от поставок из России. Европа больше зависит от дизельного топлива, чем любой другой регион мира", — сказано в сообщении.

Согласно данным Vortexa Ltd, около 500 миллионов баррелей в год доставляется кораблями в Европу, причем примерно половина из них обычно загружается в российских портах. США также прекратили импорт из России, которая в прошлую зиму была крупным поставщиком на Восточное побережье.

В США дефицит на Восточном побережье уже заставил поставщиков нормировать и ввести протоколы чрезвычайных ситуаций, а зима еще не началась.

Поскольку срок введения запрета на импорт российской нефти близится, Европа все еще импортирует огромное количество дизельного топлива из России. Согласно данным Vortexa, в результате октябрьский импорт морем достиг наивысшего уровня, по крайней мере, с начала 2016 года.

Запрет на российскую нефть

В конце мая 2022 года лидеры стран Евросоюза договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. Санкции ЕС, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, вступят в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершится в феврале 2023 года.

Недавно агентство Reuters сообщало, что страны Большой семерки и Австралия согласились установить фиксированную максимальную цену на российскую нефть вместо динамичного меняющегося коридора цен.

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