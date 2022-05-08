Насколько сократились международные резервы Нацбанка за апрель

По итогам апреля международные резервы Украины сократились на 4% — по состоянию на 1 мая резервы, по предварительным данным, составили 26 944,9 млн долларов США.

По состоянию на начало 2022 года международные резервы Украины составили 30,94 млрд долларов. Резервы уменьшились с учетом продажи валюты регулятором, что частично компенсировано валютными поступлениями в пользу правительства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"В прошлом месяце, согласно балансовым данным, центробанк продал на валютном рынке 2 244 млн долларов США и выкупил 43 млн долларов США. Чистая продажа валюты Нацбанком в апреле составляет 2 201 млн долларов США. Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышение спроса на валюту над предложением, что обусловлено, прежде всего, значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами из-за активного использования карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта", — говорится в сообщении.

Ранее в НБУ сообщили, что переход восстановления стандартной работы и валютной политики после окончания военного положения будет очень постепенным.

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