НБУ смягчил некоторые валютные ограничения: что изменилось для украинцев

В НБУ считают, что благодаря введению таких изменений объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток.

Национальный банк Украины смягчает валютные ограничения. С 16 июня предоставляется возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

В частности, Нацбанк предоставляет разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, которые:

обеспеченные гарантией или поручительством международной финансовой организации;

предоставленные с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

В НБУ считают, что благодаря введению таких изменений объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток вследствие возврата и обслуживания действующих займов.

Предоставление возможности перевода за границу средств для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину, а также будет способствовать расширению возможностей международных партнеров направлять финансирование на восстановление украинской экономики.

"Соответствующие решения об смягчении валютных ограничений НБУ принял, учитывая устойчивую ситуацию на валютном рынке, достаточно высокий объем международных резервов и улучшение ситуации со срочностью средств в банковской системе", — говорится в сообщении.

Напомним, экономист Павел Кухта в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал, что будет с курсом гривны в результате подрыва Каховской ГЭС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.