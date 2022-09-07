НБУ выкупил "военные облигации" правительства еще на 15 млрд гривен

НБУ с начала войны "напечатал" 300 млрд гривен для финансирования дефицита бюджета.

Национальный банк Украины выкупил "военные облигации " правительства еще на 15 млрд гривен. С начала войны сумма финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии НБУ достигла 300 млрд. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк в базовом сценарии ожидает, что в 2023 году "потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое".

Напомним, эксперт объяснил, при каких условиях курс доллара в Украине составит 50 гривен.

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