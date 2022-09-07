НБУ викупив "військові облігації" уряду ще на 15 млрд гривень

НБУ від початку війни "надрукував" 300 млрд гривень для фінансування дефіциту бюджету.

Національний банк України викупив "військові облігації" уряду ще на 15 млрд гривень. Від початку війни сума фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії НБУ досягла 300 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк у базовому сценарії очікує, що 2023 року "потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цього року, приблизно вдвічі".

Нагадаємо, експерт пояснив, за яких умов курс долара в Україні становитиме 50 гривень.

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