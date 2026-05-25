Перенесение суда в отношении Червоноградской ЦОФ усугубляет риски для отопительного сезона — СМИ

Хозяйственный суд Львовской области перенес на 16 июня рассмотрение дела о назначении управляющего санацией ПАО "Львовская угольная компания", от которого зависит дальнейшая работа Червоноградской обогатительной фабрики.

Как говорится в сюжете телеканала «Прямой», пока разные группы влияния из-за своих арбитражных управляющих продолжают борьбу за контроль над предприятием, сама фабрика фактически не работает, накапливаются долги по зарплатам, а процедура санации годами не дает результата.

В материале напоминают, что ПАО «Львовская угольная компания» находится в процедуре банкротства с 2015 года, а с января 2026 предприятие фактически находится в простое.

Во время заседания судья объяснил решение о переносе дела необходимостью «взвешено, сдержанно принимать следующее решение».

Ранее народный депутат Михаил Бондарь заявил, что затягивание судебных процессов лишь усугубляет кризис вокруг стратегического для угольной отрасли предприятия и создает риски для подготовки к следующему отопительному сезону.

