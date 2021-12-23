Получить денежную компенсанцию за "пакет малыша" станет проще: что изменилось

Родители младенцев смогут получить денежную компенсацию через "Дию".

Кабинет министров упростил порядок получения денежной компенсации за "пакет малыша" — отныне не нужно подавать справки из заведений здравоохранения, если не получили "пакет малыша".

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил сегодня, 23 декабря, на заседании правительства.

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"Недавно мы расширили функционал "еМалыш". Поэтому родители новорожденных, которые не получили "пакет малыша" в роддоме или в управлении соцзащиты населения по месту жительства, смогут получить денежную компенсацию через "Дию", — напомнил Шмигаль.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу для родителей младенцев — через раздел "еМалыш" в приложении "Дия" теперь можно оформить денежную компенсацию за "пакет малыша".

Следует отметить, размер компенсации составляет 6 тыс. 300 грн в случае подачи заявления в декабре 2021 года.

Как сообщалось, с 1 июля официально вступило в силу право выбора для родителей — выбирать между натуральной помощью "упаковку малыша" и ее денежной компенсацией в объеме трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет.