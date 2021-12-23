В Беларуси "Радио Свобода" признано "экстремистским формированием"

Президент медиакорпорации Радио Свобода Джейми Флай заявил, что они "категорически отвергают этот нелепый ярлык".

Министерство внутренних дел Беларуси признало все интернет-ресурсы белорусской службы Радио Свобода "экстремистским формированием".

Об этом пишет "Настоящее время" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Министерством внутренних дел (Беларуси — ред.) 23 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся с помощью интернет-ресурсов "Радио Свобода", — говорится в сообщении.

Накануне, еще 3 декабря, суд Центрального района Минска признал "экстремистскими материалами" информационную продукцию телеграмм-канала белорусской службы "Радио Свобода", а также других соцсетей издания, включая ютуб-канал.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что "Радио Свобода категорически отвергает этот нелепый ярлык".

"Мы намерены продолжать предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу, который сейчас как никогда нуждается в независимых СМИ. Режим Лукашенко продолжает давать понять, что его пренебрежение к правде и усилия по ограничению доступа к независимой информации не знают границ", — отметил Флай .

Отныне, как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, список обновлен и экстремистами считают все интернет-ресурсы белорусской службы Радио Свобода.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций.

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