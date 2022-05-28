Правоохранители разоблачили схему вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий

Должностные лица компании осуществляли денежные махинации при закупке материалов производства.

В Киеве разоблачили преступную схему вывода 52 млн грн на счета подконтрольных России предприятий.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, с 2021 года должностные лица предприятия, принадлежащего гражданину РФ – экс-депутату госдумы РФ от провластной партии, осуществляли финансовые махинации при закупке материалов производства. Они перечислили на счета, находящихся на территории страны-агрессора, завышенную импортную стоимость товара на сумму свыше 52 млн грн.

Правоохранители провели санкционированные обыски на этом предприятии, по местам проживания фигурантов и принадлежащих им помещениях.

"В ходе обысков изъяты первичные документы финансово-хозяйственной деятельности по импортным операциям и операциям с контрагентами внутреннего рынка Украины, финансовая отчетность и черновые записи", — говорится в сообщении.

Киевской городской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по фактам растраты имущества и служебного подлога (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, в Одесской области задержали злоумышленников, которые за 4 500 долларов "помогали" уехать в Молдову мужчинам призывного возраста.

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