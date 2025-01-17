Привязка курса гривны к евро: эксперт объяснил, как это повлияет на украинцев

Почти все операции происходят в гривне — это более 99%.

Привязка курса гривны к евро не отразится на обычных гражданах, ведь подавляющее большинство своих операций они осуществляют в национальной валюте. В свою очередь, такой переход упростит работу субъектам внешнеэкономической деятельности.

Об этом сообщил Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, передает "КИЕВ24".

"Речь не идет о замене валютной системы. Речь не идет о том, что в Украине будет ходить только евро. Речь идет о привязке. Сегодня мы привязаны к доллару. Перепривязка валюты – это очень долгосрочный процесс. Для рядовых граждан никоим образом ничего не изменится", — сказал он.

Напомним, в Украине планируют заменить доллар на евро, в частности, для формирования курса гривны. В то же время, переход обещают сделать плавным, почти незаметным. Но пока неизвестны конкретные даты внедрения этих изменений.

По данным НБУ, рост курса доллара в Украине и, соответственно, ослабление гривны обусловлен сезонными факторами, а колебания сами по себе незначительны и не будут влиять на валютный рынок.

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