Сколько после выходных стоит доллар и евро: курс валют на 7 ноября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 7 ноября, остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,50 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 10 копеек и составляет 39,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн/долл., евро – 38,70 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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