Скільки після вихідних коштують долар і євро: курс валют на 7 листопада в обмінниках

Курс гривні до долара у банківських обмінниках сьогодні, 7 листопада, залишився на рівні показника попереднього дня – 40,50 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 39,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 38,70 грн за євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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