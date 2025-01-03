Страны ЕС платят Путину миллиарды за газ и нефть — Foreign Policy

В 2024 году страны ЕС импортировали рекордные 16,5 миллионов метрических тонн сжиженного природного газа из России.

Кроме Венгрии и Словакии, в которых руководят "пророссийские правительства", некоторые другие страны Европы до сих пор имеют зависимость от энергоносителей из Российской Федерации. В частности, речь идет о Франции, Австрии и Испании.

Об этом пишет Foreign Policy.

В издании обратили внимание на ситуацию со сжиженным природным газом (СПГ). В 2024 году страны ЕС импортировали рекордные 16,5 миллиона метрических тонн СПГ из России — более чем на 10 миллионов тонн больше, чем в предыдущем году.

В частности, импорт российского сжиженного газа нарастили Франция, Испания, Нидерланды и Бельгия. По состоянию на конец 2024 года на Россию все еще приходилось 18% всего импорта природного газа в ЕС.

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При этом нежелание некоторых стран ЕС отказываться от российского газа объясняется не отсутствием альтернативы, а желанием заработать. В частности, за протестами Словакии из-за прекращения транзита газа через Украину стоят ее солидные доходы от его перепродажи на запад — около 1,5 миллиарда долларов в год.

Интересы Венгрии также денежные: "Газпром" продает Венгрии еще больше газа, чтобы венгерские трейдеры могли извлечь прибыль от перепродажи третьим странам, а правительство собирает значительную часть денег в виде налогов.

Foreign Policy отмечает, что из-за исключений в нефтяных санкциях против России, те же Словакия и Венгрия получают нефть из РФ по нефтепроводам. В более маленьких масштабах ее продолжают покупать Бельгия, Австрия и Чехия.

Кроме того, нефтепродукты, получаемые из российской нефти, часто попадают в ЕС через третьи страны. За 9 месяцев 2024 года страны ЕС импортировали 12,3 млн тонн нефтепродуктов из Индии, Китая и Турции. По меньшей мере, 4,8 миллиона тонн из них были получены непосредственно из российской нефти.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее пожаловался, что из-за прекращения транзита российского газа через Украину Словакия окажется в конце цепочки поставок, а не в начале, как раньше, получая газ альтернативными путями с запада, юга или севера.

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