Країни ЄС платять Путіну мільярди за газ і нафту — Foreign Policy

Окрім Угорщини та Словаччини, в яких керують “проросійські уряди”, деякі інші країни Європи також досі мають залежність від енергоносіїв з Російської Федерації. Зокрема, йдеться про Францію, Австрію та Іспанію.

Про це пише Foreign Policy.

У виданні звернули увагу на ситуацію зі скрапленим природним газом (СПГ). 2024 року країни ЄС імпортували рекордні 16,5 мільйона метричних тонн СПГ з Росії - на понад 10 мільйонів тонн більше, ніж попереднього року.

Зокрема, імпорт російського скрапленого газу наростили Франція, Іспанія, Нідерланди та Бельгія. Станом на кінець 2024 року на Росію все ще припадало 18% усього імпорту природного газу в ЄС.

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При цьому небажання деяких країн ЄС відмовлятися від російського газу пояснюється не відсутністю альтернативи, а бажанням заробити. Зокрема, за протестами Словаччини через припинення транзиту газу через Україну стоять її солідні прибутки від його перепродажу далі на захід — близько 1,5 мільярда доларів на рік.

Інтереси Угорщини також грошові: "Газпром" продає Угорщині ще більше газу, щоб угорські трейдери могли отримати прибуток від перепродажу третім країнам, а уряд збирає значну частину грошей у вигляді податків.

Foreign Policy зазначає, що через винятки у нафтових санкціях проти Росії, ті ж таки Словаччина та Угорщина отримують нафту з РФ нафтопроводами. У менших масштабах її продовжують купувати Бельгія, Австрія та Чехія.

Крім того, нафтопродукти, отримані з російської нафти, часто потрапляють в ЄС через треті країни. За 9 місяців 2024 року країни ЄС імпортували 12,3 мільйона тонн нафтопродуктів з Індії, Китаю та Туреччини. Щонайменше 4,8 мільйона тонн з них були отримані безпосередньо з російської нафти.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше поскаржився, що через припинення транзиту російського газу через Україну Словаччина опиниться в кінці ланцюжка постачання, а не на початку, як раніше, отримуючи газ альтернативними шляхами із заходу, півдня чи півночі.

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