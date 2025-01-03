Россияне снова атаковали автобус в Херсоне: фото последствий

К счастью, пассажиры не пострадали.

Враг продолжает коварно атаковать общественный транспорт в Херсоне. В пятницу, 3 января, очередной целью оккупантов стал автобус в пригороде Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Также читайте Херсон снова под обстрелом: есть погибший

"Российские оккупанты в очередной раз атаковали общественный транспорт в пригороде Херсона. 6 пассажиров, к счастью, не травмировались", – говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки по общественному транспорту в Херсоне

К счастью, пассажиры остались невредимыми

В Херсонской области россияне регулярно атакуют общественный транспорт

Начальник ГВА также отметил, что транспортное средство получило повреждения и требует ремонта.

После вражеской атаки транспортное средство требует ремонта

Маршрутный автобус был атакован врагом в пятницу, 3 января

Напомним, накануне, 2 января, в Херсоне под вражеский обстрел также попала маршрутка. Пострадали пять человек.

Читайте также: