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Россияне снова атаковали автобус в Херсоне: фото последствий

Россияне снова атаковали автобус в Херсоне: фото последствий

Россияне атаковали маршрутный автобус в пригороде Херсона / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

К счастью, пассажиры не пострадали.

Враг продолжает коварно атаковать общественный транспорт в Херсоне. В пятницу, 3 января, очередной целью оккупантов стал автобус в пригороде Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Российские оккупанты в очередной раз атаковали общественный транспорт в пригороде Херсона. 6 пассажиров, к счастью, не травмировались", – говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки по общественному транспорту в Херсоне / ©
Последствия вражеской атаки по общественному транспорту в Херсоне
К счастью, пассажиры остались невредимыми / ©
К счастью, пассажиры остались невредимыми
В Херсонской области россияне регулярно атакуют общественный транспорт / ©
В Херсонской области россияне регулярно атакуют общественный транспорт

Начальник ГВА также отметил, что транспортное средство получило повреждения и требует ремонта.

После вражеской атаки транспортное средство требует ремонта / ©
После вражеской атаки транспортное средство требует ремонта
Маршрутный автобус был атакован врагом в пятницу, 3 января / ©
Маршрутный автобус был атакован врагом в пятницу, 3 января

Напомним, накануне, 2 января, в Херсоне под вражеский обстрел также попала маршрутка. Пострадали пять человек.

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