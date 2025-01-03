Россияне снова атаковали автобус в Херсоне: фото последствий

К счастью, пассажиры не пострадали.
Враг продолжает коварно атаковать общественный транспорт в Херсоне. В пятницу, 3 января, очередной целью оккупантов стал автобус в пригороде Херсона.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
"Российские оккупанты в очередной раз атаковали общественный транспорт в пригороде Херсона. 6 пассажиров, к счастью, не травмировались", – говорится в сообщении.
Начальник ГВА также отметил, что транспортное средство получило повреждения и требует ремонта.
Напомним, накануне, 2 января, в Херсоне под вражеский обстрел также попала маршрутка. Пострадали пять человек.
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