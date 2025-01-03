В непризнанном Приднестровье ввели веерные отключения света

Это произошло после того, как Россия прекратила поставки газа в регион.

Власти непризнанного Приднестровья объявили о внедрении веерных отключений электроэнергии. Известно и об аварийных отключениях электросетей.

Об этом сообщило Министерство экономического развития так называемой "ПМР".

Ведомство заявило, что отключения начнутся 3 января в связи с превышением потребления электроэнергии над производством. Там также обнародовали график отключений для Тирасполя, Рыбницы, Бендер и нескольких сел. Жителей предупредили, что из-за технологического процесса время отключения и включения электроэнергии может увеличиться до 30 минут.

Напомним, непризнанное Приднестровье останавливает работу промышленных предприятий.

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