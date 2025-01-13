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У украинцев появилось более 700 тысяч новых долгов: каких больше всего

У украинцев появилось более 700 тысяч новых долгов: каких больше всего

Количество должников выросло

Всего в Реестре должников около 9 млн записей.

Более 360 тысяч новых долгов накопили украинцы с мая 2024 года, по данным Единого реестра должников. Всего за 2024 год ЕРБ пополнилось на 712 453 записей. В топе — штрафы за нарушение ПДД.

Об этом свидетельствует статистика от Опендатабота.

За что больше штрафов

  • Больше записей в Реестре должников касаются штрафов за нарушение правил ПДД — 1,8 млн или 21% от общего количества.
  • Еще 20% — это взыскание за административные правонарушения — 1,7 млн.
  • Взыскания в пользу государственного бюджета составили 1,6 млн или 18,5% от общего количества долгов.
  • Долги за коммуналку – 727 тысяч или 8%.

Еще более 21% долгов невозможно отнести к какой-либо определенной вышеупомянутой категории.

Напомним, по данным Госстата, в декабре 2024 года изменились средние цены на коммуналку по сравнению с тарифами в декабре 2023 года. Речь идет о стоимости жилья, воды, газа и других видов топлива. Тарифы выросли на 18,9%.

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