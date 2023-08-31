"Укрэнерго" просит сегодня особо экономить электричество: причина

В "Укрэнерго" просят экономно использовать электроэнергию в часы пиковых нагрузок, а именно – с 16:00 до 23:00.

"Укрэнерго" просит украинцев сегодня, 31 августа, экономить электричество и объясняет почему.

Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

Дело в том, что облачность сегодня мешает работать солнечным электростанциям на полную мощность. В то же время, энергоблоки атомных и тепловых электростанций находятся в плановых ремонтах.

Поэтому в "Укрэнерго" просят экономно использовать электроэнергию в часы пиковых нагрузок, а именно – с 16:00 до 23:00.

"Сегодня не так жарко, поэтому пожалуйста выключите кондиционер и потребляйте электроэнергию бережливо", – говорится в сообщении.

Фото: Укренерго

Какое потребление электричества

По информации компании, потребление продолжает держаться на максимальных за лето отметках. Вчера, 30 августа пик потребления был зафиксирован в 14:50. При этом спрос на электроэнергию был всего на 2,7% ниже летнего рекорда 29 августа.

"Это все еще очень много для энергосистемы, учитывая ограниченные возможности электростанций по производству электроэнергии из-за повреждений и ремонтов", — отмечает "Укрэнерго".

Для покрытия спроса "Укрэнерго" вчера принимало аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши. Общий объем составил 2400 МВт час. Сегодня, 31 августа, есть импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы общим объемом 1800 МВт-час. Экспорт не ведется.

Производство электроэнергии

После планового ремонта в работу включен энергоблок на одной из тепловых электростанций. Впрочем, масштабная ремонтная кампания на объектах поколения еще продолжается. Это существенно ограничивает возможность обеспечения растущего потребления, особенно в вечерние часы.

Ранее в "Укрэнерго" назвали главную проблему энергосистемы на фоне рекордной жары.

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