"Укрэнерго" просит сегодня особо экономить электричество: причина

В "Укрэнерго" просят экономно использовать электроэнергию в часы пиковых нагрузок, а именно – с 16:00 до 23:00.
"Укрэнерго" просит украинцев сегодня, 31 августа, экономить электричество и объясняет почему.
Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.
Дело в том, что облачность сегодня мешает работать солнечным электростанциям на полную мощность. В то же время, энергоблоки атомных и тепловых электростанций находятся в плановых ремонтах.
Поэтому в "Укрэнерго" просят экономно использовать электроэнергию в часы пиковых нагрузок, а именно – с 16:00 до 23:00.
"Сегодня не так жарко, поэтому пожалуйста выключите кондиционер и потребляйте электроэнергию бережливо", – говорится в сообщении.
Какое потребление электричества
По информации компании, потребление продолжает держаться на максимальных за лето отметках. Вчера, 30 августа пик потребления был зафиксирован в 14:50. При этом спрос на электроэнергию был всего на 2,7% ниже летнего рекорда 29 августа.
"Это все еще очень много для энергосистемы, учитывая ограниченные возможности электростанций по производству электроэнергии из-за повреждений и ремонтов", — отмечает "Укрэнерго".
Для покрытия спроса "Укрэнерго" вчера принимало аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши. Общий объем составил 2400 МВт час. Сегодня, 31 августа, есть импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы общим объемом 1800 МВт-час. Экспорт не ведется.
Производство электроэнергии
После планового ремонта в работу включен энергоблок на одной из тепловых электростанций. Впрочем, масштабная ремонтная кампания на объектах поколения еще продолжается. Это существенно ограничивает возможность обеспечения растущего потребления, особенно в вечерние часы.
Ранее в "Укрэнерго" назвали главную проблему энергосистемы на фоне рекордной жары.
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