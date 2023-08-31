"Укренерго" просить сьогодні особливо економити електрику: причина

В "Укренерго" просять ощадливо використовувати електроенергію у години пікових навантажень, а саме – від 16:00 до 23:00.

"Укренерго" просить українців сьогодні, 31 серпня, економити електрику і пояснює, чому.

Про це передає пресслужба енергетичної компанії.

Справа в тому, що хмарність сьогодні заважає працювати сонячним електростанціям на повну потужність. Водночас енергоблоки атомних та теплових електростанцій перебувають у планових ремонтах.

Тому в "Укренерго" просять ощадливо використовувати електроенергію у години пікових навантажень, а саме – від 16:00 до 23:00.

"Сьогодні не так спекотно, тож будь ласка, вимкніть кондиціонер та споживайте електроенергію ощадливо", – йдеться в повідомленні.

Фото: Укренерго

Яке споживання електрики

За інформацією компанії, споживання продовжує триматись на максимальних за літо позначках. Вчора, 30 серпня, пік споживання був зафіксований о 14:50. При цьому попит на електроенергію був всього на 2,7% нижчим за літній рекорд 29 серпня.

"Це все ще дуже багато для енергосистеми, зважаючи на обмежені можливості електростанцій з виробництва електроенергії, через пошкодження та ремонти", – зазначає "Укренерго".

Для покриття попиту "Укренерго" вчора брало аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Польщі. Загальний обсяг склав 2400 МВт год. Сьогодні, 31 серпня, є імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови загальним обсягом 1800 МВт-год. Експорт не ведеться.

Виробництво електроенергії

Після планового ремонту в роботу включено енергоблок на одній з теплових електростанцій. Втім, масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації ще триває. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години.

Раніше в "Укренерго" назвали головну проблему енергосистеми на тлі рекордної спеки.

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