В Кабмине анонсировали зарплату врачам до $900: когда ждать повышения

Шмыгаль говорит, что в последнее время украинские заробитчане возвращаются на родину.

Зарплата врачей в Украине уже в следующем году будет больше. Правительство планирует повысить зарплату врачам и медицинским работникам как минимум до 700 долларов (сейчас почти 18 500 гривен).

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию "Левый берег".

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По словам главы правительства, уже сейчас средняя зарплата в Украине составляет более 500 долларов, что является рекордным уровнем для нашей страны. В то же время Шмыгаль анонсировал существенное повышение зарплат для врачей.

"Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальная — на уровне 700 долларов", — рассказал Шмыгаль.

Кроме того, он назвал выезд украинцев на заработки за границу "приговором той системе, которая сложилась в Украине за последние 30 лет". По его мнению, люди едут за границу не не только из-за зарплаты, но и из-за медицины, инфраструктуры, безопасности и перспектив для детей. Впрочем, в последнее время, по его словам, тренд насчет выезда украинцев на заработки за границу начинает меняться.

"Свою роль здесь сыграли и пандемия, и рост спроса на квалифицированную рабочую силу в Украине, и отдельные экономические и социальные программы, которые стимулируют людей возвращаться", — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что правительство согласовало проект бюджета на 2022 год и закладывает 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. Обещают, что благодаря этому минимальная зарплата у врачей вырастет до 20 000 гривен.

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