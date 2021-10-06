В уряді анонсували зарплату лікарям до $900: коли чекати на підвищення

В уряді анонсували зарплату лікарям до $900: коли чекати на підвищення

Шмигаль каже, що останнім часом українські заробітчани повертаються на батьківщину.

Зарплата лікарів в Україні вже наступного року буде більшою. Уряд планує підвищити зарплатню лікарям та медичним працівникам до щонайменше 700 доларів (наразі майже 18,5 тисяч гривень).

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю виданню "Лівий берег".

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За словами голови уряду, вже зараз середня зарплата в Україні складає понад 500 доларів, що є рекордним рівнем для нашої країни. Водночас Шмигаль анонсував суттєве підвищення зарплат для лікарів.

"Для тих самих лікарів ми наступного року середню зарплату зробимо на рівні 800-900 доларів, а мінімальну – на рівні 700 доларів", - розповів Шмигаль.

Крім того, він назвав виїзд українців на заробітки за кордон "вироком тій системі, яка склалася в Україні за останні 30 років". На його думку, люди їдуть за кордон не тільки через зарплати, але і через медицину, інфраструктуру, безпеку та перспективи для дітей. Утім, останнім часом, за його словами, тренд щодо виїзду українців на заробітки за кордон починає змінюватися.

"Свою роль тут зіграли і пандемія, і зростання попиту на кваліфіковану робочу силу в Україні, і окремі економічні та соціальні програми, які стимулюють людей повертатися", - сказав прем’єр.

Раніше повідомлялося, що уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік і закладає 193 млрд гривень на медичну галузь. Обіцяють, що завдяки цьому мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень.

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