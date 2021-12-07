В Минэкономики спрогнозировали курс гривны на 2022-2024 года

Средний курс текущего года установлен на уровне 27,40 грн/долл., а на конец 2021 – 27,50 грн/долл.

Средний курс гривны к доллару в 2022 году ожидается на уровне 27,80 грн/долл. с последующим снижением до 28,10 грн/долл. на конец года.

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Об этом идет речь в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

В ведомстве также спрогнозировали валютный курс на 2023-2024 года. Так, согласно этому прогнозу, в 2023 году ожидается средний курс в 28,63 грн/долл., к концу периода этот показатель составит 28,40 грн/долл. В 2024 году средний курс должен составить 28,20 грн/долл. с удешевлением гривны на конец периода до 29 грн/долл.

Напомним, что в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за ноябрь 2021 года сказано, что в Украине ситуация на валютном рынке в ноябре резко менялась. Так, за первую половину месяца гривня укреплялась, а во второй половине ноября гривна ослабла. Причинами ослабления национальной валюты в НБУ назвали значительный рост спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологические факторы, вызванные геополитическими рисками, в частности, накопление войск РФ на границе с Украиной.

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