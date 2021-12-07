У Мінекономіки спрогнозували курс гривні на 2022-2024 роки

Середній курс поточного року встановлено на рівні 27,40 грн/дол., а на кінець 2021-го – 27,50 грн/дол.

Середній курс гривні до долара у 2022 році очікується на рівні 27,80 грн/дол. з подальшим зниженням до 28,10 грн/дол. на кінець року.

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Про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

У відомстві також спрогнозували валютний курс на 2023-2024 роки. Так, згідно з цим прогнозом, у 2023 році очікується середній курс у 28,63 грн/дол., на кінець періоду цей показник становитиме 28,40 грн/дол. У 2024 році середній курс має скласти 28,20 грн/дол. із здешевленням гривні на кінець періоду до 29 грн/дол.

Нагдаємо, що у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за листопад 2021 року сказано, що в Україні ситуація на валютному ринку у листопаді різко змінювалася. Так, упродовж першої половини місяця гривня зміцнювалася, натомість у другій половині листопада гривня послабилася. Причинами послаблення національної валюти у НБУ назвали значне зростання попиту на іноземну валюту з боку енергетичних компаній та психологічні чинники, зумовлені геополітичними ризиками, зокрема накопичення військ РФ на кордоні з Україною.

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