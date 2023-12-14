В Минфине посоветовали украинцам, как лучше экономить и тратить деньги

Министр финансов Сергей Марченко посоветовал украинцам, как лучше тратить и экономить деньги.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Рецепт достаточно прост: экономьте, держите средства либо в облигациях внутреннего займа, либо на депозитах в банках, покупайте украинское и уменьшите потребление импортных товаров", – посоветовал глава Минфина.

Напомним, что Украина получила от МВФ третий транш на $900 миллионов.

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