В Минфине посоветовали украинцам, как лучше экономить и тратить деньги

В частности, украинцам советуют увеличить потребление отечественных товаров.
Министр финансов Сергей Марченко посоветовал украинцам, как лучше тратить и экономить деньги.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Рецепт достаточно прост: экономьте, держите средства либо в облигациях внутреннего займа, либо на депозитах в банках, покупайте украинское и уменьшите потребление импортных товаров", – посоветовал глава Минфина.
Напомним, что Украина получила от МВФ третий транш на $900 миллионов.
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