Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Минфине посоветовали украинцам, как лучше экономить и тратить деньги

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1126
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Минфине посоветовали украинцам, как лучше экономить и тратить деньги

"Рецепт" от Минфина / Фото: pixabay.com

В частности, украинцам советуют увеличить потребление отечественных товаров.

Министр финансов Сергей Марченко посоветовал украинцам, как лучше тратить и экономить деньги.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Рецепт достаточно прост: экономьте, держите средства либо в облигациях внутреннего займа, либо на депозитах в банках, покупайте украинское и уменьшите потребление импортных товаров", – посоветовал глава Минфина.

Напомним, что Украина получила от МВФ третий транш на $900 миллионов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1126
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация