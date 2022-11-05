В Минсоцполитики сообщили, будет ли индексация пенсий

В ведомстве планируют увеличить расходы для пенсионеров.
Плановая индексация пенсий на Украине состоится. Закон о государственном бюджете на 2023 год предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд.
Об этом во время телемарафона сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович.
По ее словам, в бюджете-2023 Министерству социальной политики по сравнению с прошлым годом добавлено 21 млрд.
"Это позволит нам говорить об увеличении средств для пенсионеров. Мы планируем провести индексацию, так, как мы и обещали, соответственно уже понемногу будем наполнять этот бюджет", — сказала она.
Напомним, Верховная Рада оперативно утвердила государственный бюджет на 2023 год. Приоритет номер один – потребности обороны, а остальные затраты урезали до минимума. Кроме того, другие расходы будут финансироваться за счет международной помощи.
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