У Мінсоцполітики повідомили, чи буде індексація пенсій

У відомтсві плануюють збільшити видатки для пенсіонерів.
Планова індексація пенсій в Україні відбудеться. Закон про державний бюджет на 2023 рік передбачає збільшення видатків на Пенсійний фонд.
Про це під час телемарафону повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
За її словами, у бюджеті-2023 Міністерству соціальної політики в порівняні з минулим роком додано 21 млрд.
"Це дозволить нам говорити про збільшення коштів для пенсіонерів. Ми плануємо провести індексацію, так, як ми і обіцяли, відповідно вже потрошечки будемо наповнювати цей бюджет", - сказала вона.
Нагадаємо, Верховна Рада оперативно затвердила державний бюджет на 2023 рік. Пріоритет номер один - потреби оборони, а решту витрат урізали до мінімуму. Крім того, інші витрати фінансуватимуть за рахунок міжнародної допомоги.
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