В Раде предлагают повысить налоги для компаний, продолжающих работать в России

Законопроект предполагает увеличение в 1,5 раза ставок прямых налогов для компаний, получающих доход на территории РФ.
Компаниям, продолжающим работать в России, власти планируют повысить налоги в 1,5 раза.
Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
"Провели совместное совещание с Минфином и ГНС по законопроекту о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны-агрессора", — сообщил нардеп.
Законопроект предполагает, что к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5.
"К тому же компании ожидают и некоторые другие налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства, которое уничтожает ту страну, из которой они ,по меньшей мере, получают доход", — отметил Гетманцев.
Документ будет представлен на рассмотрение в Верховную Раду уже на этой неделе.
Ранее Гетманцев предложил правительству рассмотреть возможность изъятия имущества бизнеса, представители которого во время войны существенно и немотивированно повышают цены на услуги по проживанию, транспортировку и на ряд товаров.
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