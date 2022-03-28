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Крылатая ракета по Волыни была выпущена из Беларуси – председатель ОВА

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Крылатая ракета по Волыни была выпущена из Беларуси – председатель ОВА

Иллюстративное фото / ГСЧС

Ракета попала в нефтебазу.

Ракета, попавшая в нефтебазу на Волыни, была выпущена с территории Беларуси.

Об этом сообщил руководитель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

"О ракетном ударе на Волыни. Крылатая ракета была выпущена со стороны Республики Беларусь. Сейчас на месте ракетного удара работают спасатели. По предварительным данным, информации о жертвах нет", — отметил Погуляйко.

Напомним, за последние дни российские оккупанты уничтожили нефтебазы на Киевщине, Ровенщине, во Львове.

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