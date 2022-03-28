Крилату ракету по Волині було випущено з Білорусі – голова ОВА

Ракета поцілила в нафтобазу.
Ракета, яка поцілила в нафтобазу на Волині, була випущена з території Білорусі.
Про це повідомив керівник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
"Про ракетний удар на Волині. Крилата ракета була випущена зі сторони Республіки Білорусь. Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними, інформації про жертв немає", - зазначив Погуляйко.
Нагадаємо, за останні дні російські окупанти знищили нафтобази на Київщині, Рівненщині, у Львові.
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