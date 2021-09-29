В Швейцарии одобрили первый в стране криптовалютний фонд

В Швейцарии одобрили первый в стране криптовалютний фонд

Фонд может инвестировать исключительно в установленные активы с большим объемом торгов.

Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA) дал согласие на создание первого в стране криптовалютного фонда.

Об этом 29 сентября сообщает издание Reuters.

Crypto Market Index Fund предназначен только для квалифицированных инвесторов и относится к категории хедж-фондов с особыми рисками. Из-за особых рисков FINMA заявил, что фонд может инвестировать исключительно в установленные активы с достаточно большим объемом торгов.

По сообщению FINMA, инвестиции также должны осуществляться через установленные контрагенты и платформы, которые находятся в стране-члене Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и подпадают под действие соответствующих положений о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Китайский Центральный банк объявил все криптовалютные операции незаконными. Использование цифровых активов в стране теперь приравнивается к незаконной финансовой деятельности.

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