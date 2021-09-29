У Швейцарії схвалили перший в країні криптовалютний фонд

Фонд може інвестувати виключно у встановлені активи з великим обсягом торгів.
Швейцарський орган з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) дав згоду на створення першого в країні криптовалютного фонду.
Про це 29 вересня повідомляє видання Reuters.
Crypto Market Index Fund призначений тільки для кваліфікованих інвесторів і відноситься до категорії хедж-фондів з особливими ризиками. Через особливі ризики FINMA заявив, що фонд може інвестувати виключно у встановлені активи з досить великим обсягом торгів.
За повідомленням FINMA, інвестиції також повинні здійснюватися через встановлених контрагентів і платформи, які перебувають в країні-члені Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і підпадають під дію відповідних положень про боротьбу з відмиванням грошей.
Нагадаємо, Китайський Центральний банк оголосив всі криптовалютні операції незаконними. Використання цифрових активів в країні тепер прирівнюється до незаконної фінансової діяльності.