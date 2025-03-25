В Украине с апреля повысят пенсии: кто получит надбавку

С 1 апреля 2025 года в Украине увеличат пенсии для работающих пенсионеров.

С 1 апреля в Украине планируется повышение пенсий для около 630 тысяч работающих пенсионеров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Выплаты будут автоматически проиндексированы с учетом обновленного страхового стажа. Ранее индексация пенсий произошла в марте, когда выплаты выросли на 11,5% для более чем 10 миллионов украинцев. Сейчас средняя пенсия сейчас составляет 6345 гривен.

Шмыгаль также отметил, что все пенсионные выплаты за март были осуществлены в полном объеме, а правительство и дальше будет выполнять свои социальные обязательства перед гражданами.

Напомним, Нацбанк изменил правила безналичных расчетов.

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