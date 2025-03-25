В Україні з квітня підвищать пенсії: хто отримає надбавку

Від 1 квітня 2025 року в Україні збільшать пенсії для працюючих пенсіонерів.

Від 1 квітня в Україні планується підвищення пенсій для близько 630 тисяч працюючих пенсіонерів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Виплати будуть автоматично проіндексовані з урахуванням оновленого страхового стажу. Раніше індексація пенсій відбулася в березні, коли виплати зросли на 11,5% для понад 10 мільйонів українців. Зараз середня пенсія в Україні тепер становить 6345 гривень.

Шмигаль також зазначив, що всі пенсійні виплати за березень були здійснені у повному обсязі, а уряд і надалі виконуватиме свої соціальні зобов’язання перед громадянами.

Нагадаємо, Нацбанк змінив правила безготівкових розрахунків.

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