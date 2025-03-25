Під які рослини можна виливати мильну воду та навіщо це робити

Мильна вода для поливу саду й городу - одне з відомих всім засобів, яке допоможе поліпшити врожайність. Але при неправильному використанні, можна погубити, як рослини, так і ґрунт.

Мильна вода на грядках вважається предметом суперечок серед досвідчених садівників. Деякі вважають, що лужна реакція негативно впливає на рослини. Але більшість експертів сходяться на думці, що використовувати її можна. Але в певних випадках.

Господарське мило лужить ґрунт, що так подобається кущам смородини та малини. Прямо під корінь лити цю воду не варто. Спочатку зробіть кілька канавок неподалік посадок і сміливо виливайте туди мильну воду.

Крім кабачків, таким же чином можна поливати й огірки. Не зашкодить мильний розчин кущам бузку, невибагливим квітам і газонній траві.

Яке мило використовувати і як правильно готувати розчин

Концентрація мила повинна бути невеликою і підливати потрібно дозовано.

Візьміть звичайне господарське мило. Використовуйте 100-200 г тертого або подрібненого мила на 10 літрів води.

Обробка таким розчином необхідна не частіше одного разу на два тижні.

Раніше ми писали, яке добриво треба використовувати для покращення родючості ґрунту. Більше про це читайте у новині.

Також дізнайтеся, що потрібно зробити навесні, щоб яблука не гнили та були солодкими. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: