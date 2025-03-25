Стався масштабний вибух на складі боєприпасів у Чехії — подробиці

У Чехії 25 березня вранці вибухнув склад на заводі "Poličské strojírny", якій займається виробництвом боєприпасів. Одна особа дістала важкі травми.

Про це повідомило видання Ceske Noviny.

Вибух призвів до серйозних травм у одного працівника, якого негайно госпіталізували. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці, які встановлюють причини інциденту. Завод, який спеціалізується на виробництві боєприпасів, входить до складу STV Group. Працівників заводу вдалося евакуювати, загрози для навколишніх територій немає. Триває розслідування обставин вибуху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ер-Ріяді завершилися важливі переговори між делегаціями США та України.

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