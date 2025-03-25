Произошел масштабный взрыв на складе боеприпасов в Чехии

В Чехии утром 25 марта взорвался склад на заводе "Poličské strojírny", которой занимается производством боеприпасов. Один человек получил тяжелые травмы.

Об этом сообщило издание Ceske Noviny.

Взрыв привел к серьезным травмам у одного работника, которого немедленно госпитализировали. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, устанавливающие причины инцидента. Завод, специализирующийся на производстве боеприпасов, входит в состав STV Group. Работников завода удалось эвакуировать, угрозы для окрестных территорий нет. Ведется расследование обстоятельств взрыва.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Эр-Рияде завершились важные переговоры между делегациями США и Украиной.

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