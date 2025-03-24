В Україні стрімко дорожчає вершкове масло: експерт назвав три головні причини

На ціни вплинуло зростання вартості кормової бази для молочного виробництва, підвищення цін на електроенергію, а також дефіцит кадрів.

Від осені минулого року ціни на вершкове масло в Україні демонструють стабільне зростання. Станом на березень 2025 року вартість однієї пачки в магазинах сягнула в середньому 117 гривень — такі дані наводить Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі УНІАН, за офіційною статистикою, за рік вершкове масло подорожчало на 32,2%.

Експерт називає три основні чинники, які вплинули на здорожчання. Насамперед ідеться про зростання вартості кормової бази для молочного виробництва, зокрема комбікормів. Це пов’язано з низьким урожаєм 2024 року.

Другий вагомий фактор — підвищення цін на електроенергію, яку активно споживають молокопереробні підприємства як під час виробництва, так і для охолодження та зберігання продукції. Обстріли енергетичної інфраструктури та перехід деяких підприємств на генератори лише ускладнили ситуацію.

Також спостерігається дефіцит кадрів у виробничому секторі, зокрема серед водіїв великовантажного транспорту, що ускладнює логістику та збільшує витрати.

"Це три головні фактори, які сьогодні сприяють зростанню цін не лише на масло, а й на інші продукти", — зазначив Пендзин. Він додав, що ситуація на ринку вершкового масла є відображенням загального економічного тиску в умовах війни.

Нагадаємо, в Україні також різко змінилася ціна на борошно. Найбільші мережі українських супермаркетів продають пшеничне борошно, залежно від сорту та виробника, за ціною від 18 до 33 гривень за кілограм.