В Украине вторую неделю подряд дешевеет капуста: какие цены

На украинском рынке вторую неделю подряд падают цены на белокочанную капусту.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Снижение цен участники рынка объясняют существенным увеличением предложения и неудовлетворительным качеством основных объемов белокочанной капусты.

"Сейчас значительную часть объемов на рынке составляет подмороженная капуста. Тем временем белокочанную капусту высокого качества часть фермеров предпочитают заложить на хранение и начать реализацию не ранее середины декабря. Другая половина производителей на сегодняшний день продолжает реализацию качественной продукции, увеличивая общее предложение белокочанной продукции на рынка. Такие действия они объясняют резко возросшими затратами на электроэнергию. В свете последних событий с перебоями с электроэнергией в большинстве регионов Украины далеко не все фермеры уверены в возможности качественного хранения плодоовощной продукции в дальнейшем", — говорится в сообщении.

Таким образом, цены на капусту сегодня снизились до 6-8 грн/кг, что в среднем на 17% ниже, чем неделей ранее. В то же время, несмотря на это, цены на белокочанную капусту в Украине пока как минимум на 40% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В свою очередь, как пишет издание, эксперты прогнозируют, что предложение капусты на украинском рынке во второй половине текущего маркетингового сезона будет недостаточным, что приведет снова к росту ее стоимости уже в ближайшее время.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине дешевеет картофель, а также лук. Это связано со значительным увеличением в конце октября предложения этих овощей. Однако, по прогнозам экспертов, в украинских магазинах и на рынках в ближайшее время начнут расти цены на овощи. Стоимость может вырасти на 10–15%.

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