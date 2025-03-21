Астролог назвал самые противоречивые знаки Зодиака

Абсолютно однозначных и понятных во всех отношениях людей не существует.
Каждый и нас способен на неожиданный – не только для других, но и для самих себя – поступок, но, когда человек сегодня говорит – и думает – одно, а завтра – совсем другое, с ними довольно трудно общаться. Астролог Людмила Булгакова назвала самые противоречивые знаки Зодиака.
Близнецы
Близнецы – знак, внутри которого постоянно "живут" два человека, причем договориться друг с другом они в большинстве случаев не могут, что уж тогда говорить о других людях – как близким им, так и посторонним. Представители знака постоянно меняются и "зафиксировать" их невозможно.
Водолей
Водолеи, пожалуй, самый неорганизованный и взбалмошный знак, причем они сами никогда не знают, чего от самих себя ожидать – сегодня им хочется одного, а уже завтра – совсем другого, и они отменяют свои прежние решения в пользу новых, и так – до бесконечности.
Весы
Весы, несмотря на свое красноречивое название, наверное, самый неуравновешенный знак Зодиака. Особенно это касается их отношений с другими – прежде всего близкими – людьми: они никак не могут выбрать одного из двух претендентов на их руку и сердце, от чего страдают все.
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