Как и о том, позволяет ли оно достичь успеха в жизни — как в профессиональной, так и в личной, или, наоборот, тормозит его, поскольку на этот вопрос нет однозначного ответа.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, для которых скромность — кратчайший путь в неизвестность.

Рыбы

Рыбы, чем бы они ни занимались, не стремятся покорять профессиональные вершины, делая карьеру и становясь при этом публичными людьми. Для них самым важным моментом является личная жизнь, которую они активно строят. Правда, если к этому счастью присоединится еще и финансовый успех, они от него точно не откажутся.

Рак

Раки сосредоточены исключительно на своей семье, которая является для них главным жизненным приоритетом. Ради близких людей они — правда, больше это касается женщин знака, всегда готовы отойти в сторону, пожертвовав любыми деловыми и карьерными перспективами в пользу мужа или детей — на их взгляд, такая линия поведения — единственно правильная.

Дева

Девы не любят выходить на первый план во всех жизненных сферах, но, демонстрируя редкостную скромность, они далеко не так просты, как это может показаться со стороны. Представители знака — серые кардиналы, которым нравится дергать за ниточки, приводя в движение людей или процессы, но оставаясь при этом незаметными для публики.

