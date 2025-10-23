Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся говорить правду

Гороскоп / © Credits

Тем, кто режет правду прямо в глаза, не интересуясь тем, нужны собеседнику их откровения, противостоят те, кто избегает обнародования известных им фактов, опасаясь, что они могут стать причиной неопрятностей — как для собеседника, так и для них самих. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся говорить правду.

Телец

Тельцы — люди неконфликтные, они выясняют отношения с окружающими только в самом крайнем случае, а пока он не наступил, они предпочитают не накалять обстановку. Именно поэтому они стараются не говорить окружающим правду, если понимают, что могут обидеть человека: на их взгляд, лучше промолчать, чем поссориться.

Весы

Весы — признанные мастера комплиментов, которые они стараются говорить окружающим так часто, как могут, а правда в большинстве случаев плохо с ними коррелируется. В результате они старательно избегают подобных высказываний, что позволяет им сохранять хорошие отношения с окружающими и иметь репутацию дипломатов.

Рыбы

Рыбы — как самый сердобольный и милосердный знак Зодиака — стараются не говорить правду, поскольку сочувствуют людям, которых, как им кажется, она может травмировать. В результате представители знака окружающие их люди считают «жилетками», которым можно поплакаться в любое время, и не услышать в ответ резкой отповеди.

