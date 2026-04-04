Астролог назвал знаки Зодиака, которые сегодня надо меньше говорить и больше слушать

Также звезды рекомендуют нам сохранять спокойствие и уверенность, не делать резких движений и — что, впрочем, будет уместно всегда — меньше говорить и больше слушать.

Сегодня, 4 апреля, сохранять спокойствие и уверенность, а также не делать резких движений необходимо предстаивтелям знака Зодиака, но трем из них особенно важно меньше говорить и больше слушать.

Рак

Раки часто рассказывают о своей личной жизни посторонним людям, причем, их совершенно не смущает тот факт, что они плохо знают своего собеседника. Сегодня сведения, которые представители знака сами выболтают недоброжелателям, могут быть использованы против них.

Стрелец

Стрельцы — один из самых разговорчивых представителей зодиакального круга: войдя в раж, они — под влиянием эмоций — могут рассказать другим людям то, о чем предпочли бы умолчать. Но вернуть свои слова обратно уже не удается, о чем они — вот как сегодня — сразу же начинают жалеть.

Дева

Девы — не самый болтливый знак Зодиака, но исключения, как известно, бывают из любого правила. Сегодня, находясь не в самом добром расположении духа, они рискуют наговорить неприятностей кому-то из близких им людей, что может привести к проблемам в отношениях.

