- Общество
- 2007
- 1 мин
В белоснежном платье с карманами: Брижит Макрон на встрече с императорской четой
Первая леди Франции в нежном образе появилась на встрече в Токио.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон в рамках своего рабочего визита в Токио встретились с японским императором Нарухито и императрицей Масако в Императорском дворце в Токио.
Первая леди отлично выглядела в белоснежном платье-футляре с длинными рукавами и накладными карманами, украшенными пуговицами с камнями и окантовкой из жемчуга.
Аутфит она дополнила черными замшевыми туфлями-лодочками на шпильках. Она сделала элегантную прическу и макияж смоки-айс. В ушах у Брижит были лаконичные серьги-кольца, а на руке — кольцо с камнями.
На Эммануэле был классический черный костюм, белая рубашка и черный галстук.
Напомним, Брижит Макрон в аэропорту в Южной Корее появилась в пудровом пальто с поясом.