Один фасон и два совершенно разных платья: Зендея и Марго Робби в образах от Schiaparelli

Марго Робби и Зендея / © Associated Press

«Грозовой перевал» представляла Марго Робби, а «Любит не любит» Зендея и во время презентаций фильмов эти актрисы вышли на красные дорожки в платьях от Модного дома Schiaparelli. Оба платья были в одинаковом дизайне: имели верх-бюстье, приталенный силуэт, пышную многослойную юбку-русалку со шлейфом. Однако оба наряда кардинально отличались из-за совершенно разных подходов креативного директора Schiaparelli Дэниеля Розберри к их созданию.

Образ Марго

Платье Марго воплощало мрачную готическую атмосферу истории романа и подчеркивало его драматизм. Верхняя часть платья состояла из корсета из прозрачного кружева телесного цвета, который создавал иллюзию обнаженного тела, покрытого тонким черным кружевом. Корсет плавно переходил в роскошную юбку с эффектом омбре, меняя цвет от насыщенного черного до кроваво-красного.

Марго Робби / © Associated Press

Образ Зендеи

Платье Зендеи стало произведением кутютного искусства и демонстрацией кропотливой работы, ведь выполнено из черной жесткой сетки и украшено вышивкой с радиальным эффектом из 65 тысяч перьев зимородка синего цвета и черного шелка, выполненной гладью в 27 различных оттенках синего.

