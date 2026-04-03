Один фасон та дві зовсім різні сукні: Зендея і Марго Роббі у образах від Schiaparelli

«Буремний перевал» представляла Марго Роббі, а «Любить не любить» — Зендея, і під час презентацій фільмів ці акторки вийшли на червоні доріжки у сукнях від Модного дому Schiaparelli. Обидві сукні були у однаковому дизайні: мали верх-бюстьє, приталений силует, пишну багатошарову спідницю-русалку зі шлейфом. Однак обидва вбрання кардинально відрізнялись через зовсім різний підхід креативного директора Schiaparelli Деніеля Розберрі до їхнього створення.

Образ Марго

Сукня Марго втілювала похмуру готичну атмосферу історії роману та підкреслювала його драматизм. Верхня частина сукні складалася з корсета з прозорого мережива тілесного кольору, який створював ілюзію оголеного тіла, вкритого тонким чорним мереживом. Корсет плавно переходив у розкішну спідницю з ефектом омбре, змінюючи колір від насиченого чорного до криваво-червоного.

Образ Зендеї

Сукня Зендеї стала витвором кутюрного мистецтва і демонстрацією кропіткої роботи, адже виконана з чорної жорсткої сітки і оздоблена вишивкою з радіальним ефектом із 65 тисяч пір’їн зимородка синього кольору та чорного шовку, виконаною гладдю у 27 різних відтінках синього.

