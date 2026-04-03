Актриса Сидни Лэммон дополнила образ сумкой от украинского бренда
Звезда пришла на премьеру фильма «Любит не любит» в Нью-Йорке.
Украинские бренды все чаще появляются на мировых красных дорожках, но бренд BEVZA особенно полюбился знаменитостям за его одновременно смелый и сдержанный стиль. На этой неделе белой сумкой Crushed Grain от свой образ дополнила американская актриса Сидни Леммон.
Сумка характерна своим необычным и очень запоминающимся дизайном в виде печенья с предсказанием. Она имеет золотую фурнитуру и удобную короткую ручку, поэтому прекрасно вписалась в вечерний образ актрисы.
Что касается других деталей лука Сидни, то одета она была в гламурное платье от американского бренда Rodarte, которое было представлено в коллекции весна-лето 2026.
Этот наряд был изысканного так называемого оттенка Тиффани и полностью украшен цветочной вышивкой бисером, также бисером выполнена бахрома на подоле юбки. Туфли, которые носила актриса, были такого же дизайна, как и ее платье.
Также совсем недавно бренд BEVZA надела на фотсоесию в Лондоне актриса Линда Карделлини. Она соединила классический черный гольф-водолазку с серебристой юбкой миди расшитой пайетками, а также была украшенной бахромой от украинского бренда.