Астрологический прогноз на 1 мая

Единорог / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех сегодня ждет тех, кто будет действовать спокойно и взвешенно.

Символ дня: единорог.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому нужно поспешить к врачу.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – они могут негативно повлиять на состояние кишечника.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно подкармливать и обрезать растения.

Магия и мистика дня: день благоприятен для проведения обрядов на привлечение любви и удачи в бизнесе

Сны дня: сны нынешней ночи стоит тщательно проанализировать – они несут много полезной информации.

Табу дня: нельзя никому желать зла даже мысленно.

Цитата дня: «Голос интеллекта тих, но он не устает повторять – и слушатели находятся» (Зигмунд Фрейд).

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