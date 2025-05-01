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Астрологический прогноз на 1 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех сегодня ждет тех, кто будет действовать спокойно и взвешенно.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому нужно поспешить к врачу.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – они могут негативно повлиять на состояние кишечника.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно подкармливать и обрезать растения.
Магия и мистика дня: день благоприятен для проведения обрядов на привлечение любви и удачи в бизнесе
Сны дня: сны нынешней ночи стоит тщательно проанализировать – они несут много полезной информации.
Табу дня: нельзя никому желать зла даже мысленно.
Цитата дня: «Голос интеллекта тих, но он не устает повторять – и слушатели находятся» (Зигмунд Фрейд).
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