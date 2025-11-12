Астрологический прогноз на 12-13 ноября

Крокодил / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, не лучшее время для новых начинаний: желательно завершать старые дела и, если останется время, заниматься домашними хлопотами.

Символ дня: Крокодил Маккара.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый.

Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, могут быть продолжительными и плохо поддаваться лечению, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и молочных продуктов.

Стрижка дня: волосы в эти дни лучше не трогать.

Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, активизируя в нем наиболее важные зоны.

Сны дня: сны, увиденные в это время, рассказывает о внутренних проблемах человека.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию м.

Цитата дня: «В мире, полном ненависти, нужно уметь надеяться. В мире полном зла, нужно уметь прощать. В мире, полном отчаяния, нужно уметь мечтать. В мире, полном сомнений, нужно верить… Пока любовь в моем сердце, она повсюду» (Майкл Джексон).

