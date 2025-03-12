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Астрологический прогноз на 12 марта

Астрологический прогноз на 12 марта

Колесо - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя бросать на полдороге уже начатые дела, а вот к новым начинаниям приступать не рекомендуется. 

Символ дня: колесо. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: рубин, красный опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: желудок в этот день нуждается в нагрузке, поэтому голодание – категорическое табу

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена огурцов, помидоров, тыквы, перца. 

Магия и мистика дня: можно прорабатывать карму. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и предсказывают события ближайшего будущего. 

Табу дня: под запретом серьезные финансовые операции. 

Цитата дня: "Нельзя оставаться в отношениях, которые отнимают больше энергии, чем дают" (Юнас Хассен Кемири). 

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