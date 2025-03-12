Астрологический прогноз на 12 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросать на полдороге уже начатые дела, а вот к новым начинаниям приступать не рекомендуется.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, ультрамарин.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: желудок в этот день нуждается в нагрузке, поэтому голодание – категорическое табу
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена огурцов, помидоров, тыквы, перца.
Магия и мистика дня: можно прорабатывать карму.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и предсказывают события ближайшего будущего.
Табу дня: под запретом серьезные финансовые операции.
Цитата дня: "Нельзя оставаться в отношениях, которые отнимают больше энергии, чем дают" (Юнас Хассен Кемири).
Читайте также:
- Гороскоп любви на март 2025 года
- Зодиакальный гороскоп на март 2025 года для всех 12 знаков
- Ретроградная Венера с 3 марта по 15 апреля 2025 года: что нас ждет в это время
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 10-16 марта
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 марта