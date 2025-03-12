Астрологический прогноз на 12 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бросать на полдороге уже начатые дела, а вот к новым начинаниям приступать не рекомендуется.

Символ дня: колесо.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, ультрамарин.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: желудок в этот день нуждается в нагрузке, поэтому голодание – категорическое табу

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена огурцов, помидоров, тыквы, перца.

Магия и мистика дня: можно прорабатывать карму.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и предсказывают события ближайшего будущего.

Табу дня: под запретом серьезные финансовые операции.

Цитата дня: "Нельзя оставаться в отношениях, которые отнимают больше энергии, чем дают" (Юнас Хассен Кемири).

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