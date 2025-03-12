Астрологічний прогноз на 12 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидати на півдорозі вже розпочаті справи, а от нових починань розпочинати не рекомендується.

Символ дня: Колесо.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: синій, ультрамарин.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За якусь частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: шлунок цього дня потребує навантаження, тому голодування – категоричне табу.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду насіння огірків, помідорів, гарбуза, перцю.

Магія та містика дня: можна опрацьовувати карму.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і передбачають події найближчого майбутнього.

Табу: під забороною серйозні фінансові операції.

Цитата дня: «Не можна залишатися у відносинах, які забирають більше енергії, ніж дають»(Юнас Хассен Кемірі).

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